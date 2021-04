Prima aiuta con la spesa, poi lo scippo: vittima una 70enne

Un uomo di 44 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia per avere scippato una 70enne di rientro dalla spesa, ieri sera in piazza San Martino. E' stata la signora a chiamare le forze dell'ordine, intorno alle 21:30, raccontando di un ragazzo straniero che le aveva strappato la borsa per poi scappare.

I poliziotti hanno ritrovato il soggetto poco lontano, mentre era intento a frugare nella borsa accovacciato tra i bidoni della spazzatura. Secondo quanto ricostruito il 44enne è noto mendicare nei dintorni, e alla signora aveva chiesto la questua. La 70enne di rimando gli ha offerto del cibo, che però quest'ultimo avrebbe rifiutato, offrendosi però di accompagnarla a casa portandole i sacchi degli acquisti, ma una volta arrivati al portone poi si è consumato il furto.