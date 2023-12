Scontri prima del match Bologna-Roma: tre poliziotti contusi | VIDEO

Allo stadio è comparso anche uno striscione con la scritta "Crolla la torre", ma non è crollata: il Bologna ha vinto

Atmosfera non proprio natalizia nei pressi dello stadio Dall'Ara, ieri, prima della partita Bologna-Roma, con scontri e tafferugli.

Secondo quanto riportato dalla questura, un gruppo di tifosi bolognesi avrebbe cercato di entrare in contatto con i romanisti, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. All'altezza di via XXI aprile hanno trovato però schierato il reparto mobile.

Diversi i lanci di oggetti, bottiglie, fumogeni e bombe carta. La polizia ha reagito con cariche di alleggerimento e qualche manganellata. La situazione è rientrata dopo un quarto d'ora. Sui social sono stati postati diversi video. Il bilancio è di tre agenti contusi. I tifosi giallo-rossi sarebbero arrivati in via Marconi a partita conclusa.

Allo stadio è comparso anche uno striscione con la scritta "Crolla la torre" che però non è crollata: il Bologna ha vinto con due gol di scarto superando in classifica il Napoli e conquistando il 4° posto in classifica.

(video e foto H. Atti)