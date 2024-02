Scontro tra manifestanti e polizia sotto la sede della Rai

Pomeriggio di tensione e scontri tra manifestanti e polizia sotto la sede regionale della Rai. Un migliaio di manifestanti si sono radunati davanti al palazzo di via della Fiera per protestare contro la presa di posizione della TV pubblica sulla guerra tra Israele e Palestina e chiedere di leggere integralmente un comunicato durante la messa in onda. Proteste simili si sono tenute anche a Roma, Napoli, Milano e Torino.

"Prendere la parola contro il negazionismo del genocidio in corso e la censura" della Rai nei confronti del rapper Ghali e il suo "stop al genocidio" detto durante la serata finale del Festival di Sanremo. Un appello da cui la rete aveva preso le distanze con un comunicato firmato dall'amministratore delegato Roberto Sergio letto durante la trasmissione DomenicaIn di Mara Venier.

All'avanzare dei manifestanti verso i cancelli la polizia ha reagito con una carica di alleggerimento.

Notizia in aggiornamento