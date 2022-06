Riciclo di alimenti scaduti: sequestrati 19.000 chili tra cous-cous e pasta di grano duro

Sequestrati 19.000 chili tra cous-cous e pasta di grano duro che, sebbene scaduti (in alcuni casi da oltre 2/3 anni), erano pronti per essere riutilizzati. Nelle ultime settimane, i Carabinieri del Nas di Bologna hanno avviato mirati controlli sulla corretta gestione della filiera produttiva e distributiva nel settore delle paste alimentari.

In seguito ai numerosi controlli eseguiti negli stabilimenti produttivi, nei centri di smistamento e nelle rivendite sia all'ingrosso che al dettaglio (in particolare, nel bolognese e nel ferrarese) sono state riscontrate gravi irregolarità con particolare riferimento al riutilizzo di prodotti risultati con scadenza superata (tra l'altro anche da molto tempo). Nel corso delle numerose ispezioni i militari hanno proceduto al sequestro di complessivi 19.000 chili tra cous-cous e pasta di grano duro che, sebbene scaduti (in alcuni casi da oltre due-tre anni), erano pronti per essere riutilizzati; infatti, è stato appurato come in alcune aziende vi sia la prassi secondo cui il prodotto scaduto (e quindi non più conforme), una volta scartato dalle originarie confezioni viene reimbustato in altre, nuove, da reimmettere in commercio.

Tali operazioni in alcuni casi avvenivano in ambienti assolutamente inidonei igienicamente, all'interno di magazzini o addirittura all'aperto e senza adottare alcuna predisposta procedura operativa in Autocontrollo Haccp. Pertanto, i militari del Nas di Bologna hanno provveduto a segnalare le predette aziende alle competenti Aziende Ausl e contestare sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, procedendo al sequestro dell'ingente quantitativo di alimenti che verrà così distrutto e sottratto alla distribuzione per il commercio.

(dire)