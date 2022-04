Sequestri di stupefacenti

/ Via Argia Magazzari

Carabinieri chiamati per schiamazzi, ma il problema è un altro: i soggetti "rumorosi" hanno 15 kg di droga

Urla per strada in via Magazzari, zona San Donato: forse litigavano per quello che avevano in auto. Oltre all'hashish quasi 2 mila euro e della cocaina