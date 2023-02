Sicurezza, nuove telecamere in città per 1 milione di euro

Si rafforza sensibilmente il sistema di video sorveglianza in città. Nei giorni scorsi è stata infatti aggiudicata la gara per i lavori di "potenziamento dei sistemi di videosorveglianza integrata con il sistema di controllo della rete di illuminazione pubblica" per un importo complessivo di un milione di euro grazie anche ad un cofinanziamento di 500mila euro del Ministero degli Interni. L’installazione partirà entro il mese di aprile e i lavori verranno completati entro l’anno.



Il progetto prevede, in accordo con il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, l’estensione del sistema di videocamere in zone che attualmente ne sono sprovviste per dotare i quartieri della città di questo strumento utile sia in termini di deterrenza che per le attività delle autorità preposte alle indagini e al contrasto ai reati.



Le zone interessate dalle nuove videocamere per il monitoraggio e il controllo della sicurezza urbana sono: Stadio Dall'Ara, Caab, Fiera district e Navile dove verranno installate 46 nuove telecamere e 8 varchi cittadini di accesso alla città dove ne verranno installate altre 16, in particolare: San Donato/ Salgari, Industria/ Ferroviere, Fiera/Michelino, Panzacchi/Savenella, Dazio, Ponente/ Triumvirato, Roma/ Giovanni XXIII e Pietramellara/Amendola.



la creazione della Polizia locale di Comunità

il rafforzamento degli Street Tutor

progetti di zona in chiave di prevenzione nei sei Quartieri della città

presenza degli agenti della Polizia locale nei parchi anche con i cinofili

Il potenziamento della videosorveglianza era stato annunciato dalla Giunta a luglio scorso insieme ad un pacchetto di misure sulla sicurezza urbana integrata, finanziate con altre risorse, che hanno previsto: