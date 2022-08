Malore al ristorante: 41enne muore soffocato

Sono stati gli amici a vederlo in difficoltà, ma purtroppo per un uomo di 41 anni non c'è stato nulla da fare. E' accaduto nella serata di ieri, 21 agosto, in un ristorante di via dell'Arcoveggio.

Mentre stava cenando ha mostrato difficoltà a respirare, così le persone che erano in sua compagnia hanno allertato i soccorsi. Purtroppo quando i sanitari del 118 sono arrivati all'interno del locale, hanno dovuto constatare il decesso per occlusione delle ie aeree.

Sul posto è arrivata anche la polizia.

Notizia in aggiornamento