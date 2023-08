La Sp33 ancora chiusa dopo l'alluvione. Video denuncia dei cittadini scuote le istituzioni

La strada provinciale 33 "Casalona" è ancora chiusa. A quasi tre mesi dall'alluvione. Così i cittadini di Fontanelice, sfiniti dalla situazione disastrosa, hanno lanciato un video di denuncia, diventato virale in rete, sottolineando che è "impossibile andare avanti così". L'appello alle istituzioni non è passato inosservato.

"Spett. Generale, la presente per segnalarle i gravi disagi che molti cittadini ed aziende della comunità di Fontanelice stanno vivendo date le difficili condizioni legate agli spostamenti quotidiani nel territorio." Questo l'inizio di una lettera che il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha scritto al Gen. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario alla ricostruzione alluvione in Emilia Romagna in riferimento alla video-denuncia degli operatori economici che sta girando su Facebook "A distanza infatti di tre mesi dai gravi eventi alluvionali che hanno interessato l'Emilia Romagna, la strada provinciale 33, anche detta via renana, che collega le province di Bologna e Ravenna attraverso l'appennino tosco emiliano, risulta ancora chiusa a causa di una frana, con gravi ripercussioni sulla viabilità e i collegamenti locali. Fino ad oggi le numerose segnalazioni e richieste d'intervento non sembra abbiano avuto riscontro e per questo auspico un Suo diretto interesse sulla vicenda", ha concluso Bonelli.

"Sterili polemiche"

Per risolvere la situazione della Sp33 a Fontanelice sono "inutili le sterili polemiche" di Regione e Città metropolitana di Bologna. A dirlo sono gli esponenti di Fratelli d'Italia Marta Evangelisti, capogruppo in viale Aldo Moro, Diego Baccilieri, capogruppo di minoranza a Palazzo Malvezzi, e Nicolas Vacchi, consigliere comunale a Imola, che commentano così la situazione nel Comune imolese. Baccilieri critica "l'ormai leit motiv che la Città metropolitana adopera da alcune settimane, nel vano tentativo di coprire i propri ritardi nel segnalare e intervenire su situazioni ben note, sulle quali, come nel caso di Fontanelice, improvvisamente si risveglia a seguito di un video virale che circola in rete". Per Vacchi il sindaco di Imola, Marco Panieri, dovrebbe "essere più attivo per i territori colpiti dall'alluvione, facendosi interprete di soluzioni e non solo di lamentele da parte dell'ente nel quale esercita funzioni vicarie di rilievo". Evangelisti, infince, si dice certa che "con la visita del commissario Figliuolo di inizio settimana si sbloccheranno situazioni come questa segnalata a Fontanelice relativamente alla Sp33, dove occorre intervenire prontamente e rispetto cui non sono certo risolutivi comunicati tardivi di Città metropolitana e Regione che invece di fare polemiche sterili dovrebbero agire sul territorio concretamente dando risposte non solo a parole ai cittadini e alle imprese".

Il sindaco: "Conosco bene l'importanza che ha quel tratto di strada"

L'appello video alle istituzioni da parte dei cittadini di Fontanelice, diventato virale, sulla situazione disastrosa della Sp 33 "non è passato inosservato". Assicura dal canto suo Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Nuovo circondario imolese. "Conoscendo bene l'importanza che ha quel tratto di strada- dice- voglio rassicurare che l'intervento in questione ha la massima priorità e che i 2,1 milioni di euro necessari sono stati inseriti dalla Città metropolitana di Bologna nella richiesta di fondi per la somma urgenza fatta al Governo. Appena quelle risorse saranno nostre disponibilità, inizierà il cantiere per il ripristino". Come Nuovo circondario imolese, assicura Panieri, "monitoreremo, congiuntamente a Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Comune di Fontanelice affinché la risposta concreta alla comunità possa arrivare il più rapidamente possibile". Dopo la visita del commissario Figliuolo dell'1 agosto scorso "ho dato disponibilità a incontrarli per condividere insieme il percorso che ci porterà all'intervento di ripristino da parte della Città metropolitana, che ha la competenza sulla strada- afferma Panieri- non abbandoneremo nessuno, nemmeno le piccole comunità. Fontanelice e la Vallata del Santerno rappresentano per il Circondario imolese un patrimonio di grande valore storico, sociale, comunitario ed economico. Stiamo preparando proprio in questi giorni anche iniziative per tornare a promuovere quel territorio come merita. Insieme ripartiremo più forti di prima", garantisce il sindaco.