Maxi-giro di droga, 11 arresti: "Controllo dei quartieri, guadagni fino a 5mila euro al giorno"| VIDEO

Una organizzazione criminale decapitata dai Carabinieri del comando provinciale di Bologna che all'alba di questa mattina ha arrestato 11 persone, cittadini marocchini con precedenti, nel corso dell'operazione denominata "Caserme Rosse", dal nome del rione dove aveva sede il quartier generale.

86 capi di imputazione a carico di 11 soggetti in stato di arresto, 3 già in carcere e 3 ricercati: "Gestivano lo spaccio in determinati quartieri e piazze della città" ha detto ai cronisti il maggiore Giuseppe Nardò che guida il Nucleo Investigativo, quindi Corticella, della Barca,Sar Ruffillo, Bolognina, Lame e Stalingrado.

Numerosissime le cosiddette "cessioni", ovvero la vendita delle dosi: "Spesso stoccavano gli stupefacenti in aree e parchi pubblici". La clientela era variegata: "Persone di diverse età e ceti sociali", conferma il maggiore.

Notevole il giro d'affari: "In alcune intercettazioni si parla di guadagni giornalieri di 5mila euro e mensili per alcuni di centinaia di migliaia di euro".

Le zone di spaccio erano gestite in esclusiva dalla banda che ha letteralmente "cacciato" un'organizzazione concorrente: "A marzo del 2020, quando un'altra organizzazione ha cercato di intromettersi nello spaccio di via Corticella, è stata respinta. In quell'occasione c'è stata anche una aggressione"