Droga sequestrata, denunce e un arresto: il centro storico nel mirino della Polizia

Oltre tre etti di droga sequestrata, tre ragazzi denunciati per spaccio e un altro arrestato per lo stesso reato e denunciato per il possesso di un coltello a serramanico. È il bilancio dei controlli straordinari che la Polizia ha svolto nel centro storico di Bologna.

L’arresto è avvenuto al Parco del Cavaticcio e a finire in manette è stato un ragazzo tunisino di 20 anni: notato dagli agenti mentre si aggirava con fare sospetto, è stato identificato e trovato in possesso di 16 grammi di hashish e quattro di cocaina (questi già divisi in involucri) e oltre 430 euro in contanti. Anche un coltello a serramanico, per cui è stato denunciato. Il giovane aveva già a suo carico un divieto di dimora a Bologna ed è irregolare sul territorio nazionale, ed è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

Intorno alle 15 gli agenti hanno invece notato, mentre controllavano un uomo nei pressi dell'autostazione, un gruppo di ragazzi fuggire verso via Indipendenza provando a liberarsi di alcuni involucri contenenti droga di vario tipo. I poliziotti li hanno inseguiti e bloccati, portandoli in Questura per accertamenti, e alla fine i ragazzi, tre tunisini tra i 18 e i 23 anni, sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovati in possesso di oltre 100 grammi di hashish e 220 euro in contanti e per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere per il possesso di uno spray al peperoncino.

Sempre in via Indipendenza è stato controllato un 27enne originario del Bangladesh, trovato in possesso di sei grammi di ecstasy, uno di hashish e oltre sei di chetamina, di cui aveva cercato di liberarsi alla vista degli agenti. Nei suoi confronti non solo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio, ma è anche stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari per un procedimento penale in corso sempre relativo a reati in materia di droga. L'uomo aveva inoltre con sé 2.030 euro in banconote di piccolo taglio, somma sottoposta al vincolo del sequestro penale. Infine, nei pressi della scalinata del Pincio i cani Barak e Havana hanno trovato due panetti di hashish, dal peso complessivo di circa 200 grammi.