Sparatoria in via Mondo: trovati gli esecutori, sullo sfondo un furto di droga

Nell’ambito di un’attività coordinata dal Sostituto Procuratore Luca Venturi, la Squadra Mobile di Bologna, su disposizione del Gip Sandro Pecorella, ha eseguito le misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.P.J., 29 anni e S.F., 28 anni, 1998, oltre alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di N.A.K., 27 anni e alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Bologna nei confronti di G.M., 26 anni, P.T., 21 anni. Coinvolta anche una ragazza 21enne C.B.: per lei è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G..

L’indagine è partita a fine aprile del 2019, dopo l’esplosione di vari colpi di arma da fuoco contro una finestra di un appartamento di via Mondo. Sul posto erano stati repertati cinque bossoli calibro 9.19 e tre ogive, di cui due in strada e una all’interno dell’appartamento.

I reati contestati sono: porto illegale di arma clandestina e relativo munizionamento, danneggiamento, detenzione illegale di sostanza stupefacente e di banconote contraffatte.

Le indagini

Gli inquirenti perquisirono dopo qualche giorno un appartamento in via Menganti, rinvenendo una pistola Glock calibro 9.21 con matricola abrasa, 19 munizioni, hashish e 410 euro. Gli inquilini, gli stessi S.F. e N.A.K., oltre al 23enne S.S. vennero arrestati per il possesso dell’arma clandestina.

Secondo gli investigatori della Squadra Mobile, la sparatoria costituiva un atto intimidatorio. Gli arrestati avrebbero rubato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e ritenendo di essere stati scoperti da parte di uno degli inquilini di via Mondo, avrebbero reagito esplodendo vari colpi verso la sua abitazione.

Le attività tecniche hanno portato ad accertare la partecipazione di S.F., di N.A.K. e la sua fidanzata, C.B., e di S.P.J.. L’analisi del traffico delle celle, ha provato la presenza degli indagati in via Mondo, inoltre l’ispezione sui loro cellulari, avrebbe consentito di individuare alcune conversazioni interessanti sotto il profilo investigativo.

Determinante, inoltre, l’esito positivo dello Stub su S.F., nonché l’analisi balistica sulla pistola che ha confermato la perfetta compatibilità fra la stessa arma e i bossoli repertati sul luogo del delitto.

La ricostruzione: chili droga e soldi falsi

Gli inquirenti hanno ricostruito che S.F., nonostante fosse agli arresti domiciliari, insieme a S.P.J., G.M. e P.T., era alla ricerca di un locale dove poter custodire un’auto che conteneva varia sostanza stupefacente. Una volta individuato un garage in via Lorenzetti, all’appuntamento P.T. concluse la trattativa con il proprietario della rimessa, così gli indagati parcheggiarono l'auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche giorno dopo, la Polizia aveva rinvenuto e sequestrato 1,2 Kg di marijuana e 35,6 Kg di hashish, oltre a 5.000 euro falsi. Le attività tecniche avevano dunque confermato il coinvolgimento degli indagati. Quindi nella mattinata di ieri, 2 novembre, sono scattate le misure cautelari, eseguite dalla locale Squadra Mobile: N.A.K è stato trovato in possesso di una radio trasmittente, S.P.J. di una pistola giocattolo e di uno scanner, S.F. di

circa 5.000 euro in contanti e un’altra radio trasmittente. Infine, G.M. è stato trovato con un 1,5 kg di marijuana oltre che di 1 kg di hashish ed è stato anche arrestato per spaccio. Il giudizio direttissimo è previsto per oggi.