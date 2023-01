“Non portare nessun uomo altrimenti ti ammazzo”: perseguita e minaccia la ex, arrestato

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di un 30enne, nato a Bologna, residente nell’Appennino Bolognese. L'uomo è indagato per atti persecutori e ha a suo carico precedenti di polizia per furto, resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ricettazione, lesione personale, oltraggio, evasione, vilipendio, minaccia e in materia di sostanze stupefacenti.

“Non portare nessun uomo altrimenti ti ammazzo”

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, nasce a seguito di un’indagine dell'Arma. Una decina di giorni fa una 28enne italiana ha chiesto aiuto ai Carabinieri: ha riferito di aver iniziato una relazione sentimentale con 30enne nel 2015 e di averla terminata ad aprile 2022, a causa del carattere geloso, ostile, minaccioso e aggressivo che non esitava a trattare male anche i due figli piccoli della coppia (di anni 3 e 6). Per sfuggire alle prepotenze del compagno e proteggere i due bambini, la donna era andata a vivere da sua madre.

A quel punto, il 30enne aveva iniziato a perseguitare l’ex compagna, prima telefonicamente con frasi del tipo: “Non portare nessun uomo nella tua nuova casa altrimenti ti ammazzo…”. Il 27 dicembre scorso, è arrivato a casa della donna e dopo aver preso a calci il portone d’ingresso ha lanciato un mattone contro una finestra, frantumando il vetro. Rintracciato dai Carabinieri, il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.