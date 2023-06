Stalking, evade dai domiciliari. Arrestato 29 enne

Accusato di reati persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, per il quale è tuttora indagato, un uomo di 29 anni era stato sottoposto lo scorso 27 maggio alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma sin da subito, appena notificato il provvedimento, l’uomo si è mostrato insofferente alla misura cautelare, tanto che già il 29 maggio scorso, in due diverse occasioni, non era stato trovato a casa durante il controllo dei militari. Il giorno successivo, i carabinieri avendolo riconosciuto alla guida dell’auto lungo la via Emilia, lo hanno raggiunto e poi bloccato. Su disposizione della Procura, il 29enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna in attesa dell’udienza di convalida.