Dai diritti Lgbtq+ al cessate il fuoco per la Palestina: centinaia in strada per gli Stati Genderali | VIDEO

Sono decine le realtà scese in strada per la manifestazione nazionale degli Stati Genderali LGBTQ+ & Disability. Un corteo che ha visto la partecipazione di collettivi attivi per i diritti e per l’ambiente provenienti da ogni parte d’Italia, a partire naturalmente da Bologna. La manifestazione arcobaleno è partita attorno alle ore 16 da piazza dell’Unita in direzione piazza San Francesco.

Il corteo, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, si rivolgeva direttamente al Governo: dalle istanze contro la “violenza di Stato” subita dalle persone della comunità LGBTQ+ alla richiesta di cessate il fuoco per l’assalto di Israele nei confronti della Striscia di Gaza in Palestina, dal diritto alla casa e allo studio fino alle rivendicazioni ambientaliste e antispeciste.