Rogo di motorini nella notte in Strada Maggiore| FOTO e VIDEO

Sono rimaste solo le carcasse di quattro motorini in Strada Maggiore, davanti al civico 64, di fronte all'ingresso di un ristorante e a poca distanza dal Comando Provinciale dei Carabinieri. Nella notte hanno preso fuoco o sono stati dati alle fiamme. Verso le 3, i Vigili del fuoco e la Polizia sono interventi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Al momento non si conoscono le cause. L'alta colonna di fumo ha lambito la facciata del palazzo soprastante, così i pompieri hanno effettuato il controllo in un appartamento le cui finestre erano prossime al rogo, ma non sono stati rilevati danni. Indaga la Polizia.

Danneggiati la facciata dello stabile e il tetto del portico.