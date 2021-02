Traffico, tangenziale e autostrade: caselli e tratti chiusi dal 1° febbraio

Le previsioni settimanali di chiusura per lavori sui tratti che interessano Bologna a partire dal 1° febbraio:

A1

- AGLIO EST - Area di Servizio Chiusa (Km 255.8 - direzione: Milano). L'area di servizio Aglio est è chiusa dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2021 al giorno 05/02/2021 per lavori

- BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO NORD - Tratto Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna). Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Bivio A1-Variante dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2021 al giorno 05/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.

- BARBERINO DI MUGELLO-FIRENZUOLA - Tratto Chiuso (Km 255.45 - direzione: Bologna). Tratto Chiuso tra Barberino di Mugello e Aglio KM 255 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2021 al giorno 05/02/2021 per lavori

- BADIA NUOVA OVEST - Area di Servizio Chiusa (Km 17.9 - direzione: Firenze). L'area di servizio Badia Nuova Ovest è chiusa dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/02/2021 al giorno 12/02/2021 per Tratto Chiuso

LavoriEntrata Chiusa

- BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO NORD - Tratto Chiuso (Km 32.966 - direzione: Firenze). Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/02/2021 al giorno 12/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.

A13

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna). Chiuso al traffico Bivio A13/A14 Bologna-Taranto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/02/2021 al giorno 03/02/2021 provenendo da Padova verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli : Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio. Uscita consigliata provenendo da Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna). Chiuso al traffico Bivio A13/A14 Bologna-Taranto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2021 al giorno 05/02/2021 provenendo da Padova verso Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale

A14

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 0.8 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Tratto Chiuso tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/02/2021 al giorno 03/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 4.8 - direzione: Autostrada Milano-Napoli) . Tratto Chiuso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/02/2021 al giorno 03/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 22.2 - direzione: Taranto). Tratto Chiuso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2021 al giorno 05/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 5 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Tratto Chiuso tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2021 al giorno 05/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio.



- LA PIOPPA OVEST - Area di Servizio Chiusa (Km 2.3 - direzione: Taranto). L'area di servizio La Pioppa ovest è chiusa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno 03/02/2021 al giorno 03/02/2021 per lavori

- LA PIOPPA EST - Area di Servizio Chiusa (Km 2.3 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). L'area di servizio La Pioppa est è chiusa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno 04/02/2021 al giorno 04/02/2021 per lavori

