La sicurezza urbana legata alla vivibilità dei quartieri è un tema ricorrente a Bologna e specialmente nella periferia della città. Con il fine di contrastare il degrado, questa mattina il Comune ha inaugurato tre nuove telecamere di videosorveglianza nella zona del Pilastro nell'area del giardino Omero Schiassi.

L'intervento, che fa seguito a un patto di collaborazione tra il quartiere San Donato-San Vitale e il Consorzio Parco Commerciale Meraville, riguarda l'area attorno al centro commerciale: tra via Larga e via Dino Campana e tra il parco commerciale, il Giardino Omero Schiassi e il corsello che porta alla Cra Virgo Fidelis e alla scuola Ada Negri. La spesa delle telecamere collegate al sistema pubblico di videosorveglianza è stata a carico del Consorzio.



L’area urbana interessata al progetto infatti, è stata interessata da fenomeni di degrado: le telecamere, quindi, sono state installate con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la fruibilità della zona e delle attività presenti come la RSA e la scuola, il giardino pubblico e il Parco Commerciale Meraville che ogni giorno è frequentato da molte persone.



"Si tratta di un altro tassello importante per la sicurezza e la lotta al degrado di un’area della nostra città - hanno detto la Capo di gabinetto del Sindaco Matilde Madrid e l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari presenti all'inaugurazione. “Siamo lieti di avere potuto contribuire alla messa in sicurezza di un’area frequentata da bambini e famiglie - ha aggiunto il direttore del Parco Commerciale Meraville Alberto Lapioli -. Grazie alle nuove tre videocamere il parco Omero Schiassi e la scuola adiacente possono infatti contare su un importante servizio di videosorveglianza"