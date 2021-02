Tenta di rubare cinque giubbotti e aggredisce il vigilante: 44enne in manette

I fatti ieri pomeriggio in via Indipendenza, cinque giorni di prognosi per l'addetto alla vigilanza del negozio di abbigliamento Terranova

Tentata rapina ieri pomeriggio in via Indipendenza quando, intorno alle 16, la volante del commissariato due torri San francesco è intervenuta presso il negozio d'abbigliamento Terranova dove un uomo aveva provato a rubare cinque giubbotti e ha poi aggredito il vigilante.

Il ladro, cittadino marocchino del 1976, si è introdotto nel negozio e ha prelevato cinque giubbotti dall'espositore, con tanto di grucce, poi è subito scappato fuori dal negozio con la refurtiva addosso. L'addetto alla vigilanza è intervenuto per interrompere il ladro e, spintonato con veemenza dallo stesso, è caduto a terra riportando una contusione alla gamba con una prognosi di cinque giorni.

La volante ha bloccato il soggetto appena fuori dal negozio e ha recuperato la refurtiva, per un valore totale di 150 euro. Il 44enne, già gravato da numerosi precedenti, anche per reati dello stesso tipo, e da un avviso orale emesso il 31 dicembre 2020, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina.