Tentano una rapina al negozio e il titolare li fotografa mentre scappano in bici: trovati e denunciati

Tentata rapina ieri pomeriggio intorno alle 16 circa, quando la Polizia riceve la segnalazione dal titolare di un'attività di via Massarenti, un cittadino cinese classe '92 che è riuscito a scattare delle foto ai due rapinatori, agevolando l'attività di ricerca degli agenti. E i due infatti vengono fermati, a bordo delle bici, in piazza di Porta San vitale.

Tentativo di furto, poi una fuga a bordo di due biciclette

Si trattava di due cittadini italiani del '78 e del '77 entrambi con numerosi precedenti per reati contro la persona, patrimonio, stupefacenti. Il titolare ha sporto denuncia in Questura spiegando agli agenti che mentre uno dei due stava sull'uscio l'altro ha tentato di asportare una cassa bluetooth, ma che è stato scoperto e quindi lo stesso titolare ha cercato di bloccarlo. Alcuni momenti di concitazione, spintoni e, per avere la meglio, il titolare ha usato alla fine uno spray urticante che ha messo in fuga l'aggressore senza bottino.

Le denunce che si sono guadagnati i due

Entrambi gli uomini sono stati denunciati per tentata rapina aggravata in concorso. L'italiano del '78 anche per ricettazione perché la bicicletta che stava usando era compendio di furto, l'altro italiano invece per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Bologna.