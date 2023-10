"Con bastoni e passamontagna": scontri sfiorati allo stadio, scatta Daspo per undici ultras Rossoblu

Tra di loro c'era anche un minorenne, anche lui colpito denunciato come tutti per travisamento. Sono undici in tutto i provvedimenti di Daspo sportivo disposti dalla questura di Bologna in seguito ai fatti precedenti la partita tra Bologna e Cesenza di coppa italia dell'11 agosto scorso, uno scontro tra tifosi evitato in tempo dallo schieramento del reparto mobile della polizia.

Poco prima dell'inizio della partita infatti, diversi soggetti, tutti facenti parte della compagine del tifo organizzato bolognese, si sono presentati nella zona riservata agli ospiti dello Stadio Dall'Ara, mentre erano in corso le operazioni di ingresso dei cesenati. Nei filmati sono state quindi identificate almeno undici persone, tutte travisate e con oggetti come pezzi di bastone, cinghie e bottiglie, intenzionati ad aggredire gli Ultras avversari. Poco prima che il tutto precipitasse i Rossoblu sono stati fermati da un imponente schieramento di reparto e battaglione mobile di polizia e carabinieri, che hanno evitato l'escalation.

Oggi, a distanza di due mesi dai fatti, agli interessati sono stati notificati i provvedimenti amministrativi le denunce penali. Si tratta per lo più di soggetti under 40, tra cui appunto un minorenne. A tre di loro i provvedimenti più pesanti, in un caso anche con l'interdizione alla frequenza dello stadio per dieci anni.