Ultima tappa del tour nei quartieri, il sindaco Lepore si 'trasferisce' al San Donato-San Vitale

Ultima tappa del "tour nei 6 quartieri della città" per il sindaco Matteo Lepore, che, insieme alla Giunta, lunedì 28 novembre si trasferisce al San Donato-San Vitale per "Caro sindaco ti aspetto in quartiere".

Il primo cittadino e gli assessori incontreranno cittadini e residenti della zona, dai dipendenti del Quartiere, agli agenti della Polizia locale, e ancora operatori dei servizi, educatori, cittadini impegnati nei patti di collaborazione, scuole, associazioni, commercianti, imprese.

Gli appuntamenti della settimana

Lunedì 28 novembre

- alle 14 visita alle scuole Tempesta e al cantiere

- alle 18 “Dillo al Sindaco e alla Giunta”, ricevimento in quartiere al quale è possibile prenotarsi scrivendo a dilloalsindaco@comune.bologna.it. I cittadini verranno poi contattati dallo staff per indicare ora e luogo in cui incontreranno il sindaco, gli assessori e le assessore

Martedì 29 novembre

- alle 9.30 saluto del Sindaco e dell'assessore alla Scuola Daniele Ara all’iniziativa "Andar per parchi… volando", nell’ambito delle settimane pedagogiche, alla Casa di Quartiere Graf - Piazza Spadolini. Verranno presentati gli esiti dei progetti di educazione all’aperto “Volendo Volare” e “Andar per Parchi” realizzati nell’ambito del Bilancio partecipativo 2021/22

- alle 17 inaugurazione del progetto “Dare luce all'ombra. Manutenzione e cura di via Pallavicini”, realizzato con il Bilancio partecipativo, per migliorare la vivibilità, l'accessibilità e la sicurezza della zona Pallavicini con interventi per diminuire la velocità delle auto, migliorare la segnaletica e l’illuminazione della zona, creare nuovi servizi igienici, bidoni per la raccolta differenziata e giochi per bambini nell’area verde

alle 18.30 Laboratorio di Quartiere presso Croce del Biacco via Rivani 1 con le assessore e assessori Valentina Orioli, Raffaele Laudani e Annalisa Boni e la delegata Erika Capasso

alle 20.45 cena con i cittadini e le cittadine impegnati/e nella pulizia dei muri della città

Mercoledì 30 novembre

- alle 9 visita della vicesindaca Emily Clancy alla Scuola delle donne al Pilastro-

- alle 11.30 inaugurazione del Podere San Ludovico in via Fantoni, 47 con il Sindaco e gli assessori Laudani, Borsari ed Ara

- alle 18 presso la Casa di Quartiere Ruozi in via Castelmerlo 13 incontro promosso dalla Commissione Politiche per il superamento delle disabilità e Welfare e la Commissione Politiche sanitarie e luoghi per la Salute del Quartiere San Donato-San Vitale, per illustrare i progetti della Fondazione Sant'Orsola, le attività del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi ed il progetto Infermieri di Famiglia e Comunità e Piazza dei Colori dell'Ausl di Bologna. Con la presidente del Quartiere Adriana Locascio, la consigliera comunale con delega alla Famiglia, disabilità e sussidiarietà circolare Cristina Ceretti, l’assessore a Welfare e salute Luca Rizzo Nervo, Stefano Vezzani (Fondazione Sant'Orsola), il Direttore Generale del Policlinico Sant'Orsola Malpighi Chiara Gibertoni, Mirco Vanelli Coralli e Roberta Toschi (Ausl di Bologna)

- alle 20 le due Commissioni organizzano, sempre presso la Casa di Quartiere, una cena al buio per far vivere a tutti l'esperienza di una serata trascorsa senza poter in alcun modo fare affidamento sul senso della vista, per raccogliere fondi destinati a Casa Emilia, la struttura di accoglienza della Fondazione Policlinico Sant'Orsola ONLUS. Per prenotazioni: 3283047448. Partecipano il Sindaco e la Giunta

Giovedì 1 dicembre

- alle 11 giro del Sindaco per incontrare i commercianti di via Massarenti

- alle 12 visita del Sindaco alla sede della Polizia locale di via Beroaldo

- alle 17.30 Incontro del Sindaco con le Parrocchie e le Caritas presso la sede del Quartiere

- alle 18.30 Consiglio di Quartiere aperto

Venerdì 2 dicembre

- alle 10 presentazione dell'hub di comunità dentro il mercato della Cirenaica nell’ambito dei progetti di sicurezza integrata con la capo di Gabinetto Matilde Madrid e l’assessora all’Economia di vicinato e commercio Luisa Guidone

- alle 11.30 sopralluogo del Sindaco agli orti di via Salgari al Pilastro

- alle 13 pranzo della Giunta alla casa di Quartiere Pilastro e, a seguire, inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne

- alle 17 il Sindaco incontra i genitori del Pilastro alla Casa Gialla

- alle 18.30 “Dillo al Sindaco e alla Giunta”, ricevimento in quartiere al quale è possibile prenotarsi scrivendo a dilloalsindaco@comune.bologna.it. I cittadini verranno contattati dallo staff per indicare ora e luogo in cui incontreranno il sindaco, gli assessori e le assessore

Sabato 3 dicembre

alle 11 inaugurazione del Campo Savena