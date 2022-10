Traffico di rientro: il 1° novembre è da bollino rosso

Il rientro dal lungo ponte farà registrare un traffico più che sostenuto per la giornata di domani, 1° novembre, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Infatti, sono circa 12 milioni gli italiani che si sono messi in viaggio e, come di consueto, sarà coinvolto anche il nodo di Bologna.

Il giorno da bollino rosso sarà è martedì 1 novembre. E' previsto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 9 22.

Autostrade: le previsioni di traffico

MODENA - Coda(Al Km 157.6 - In Entrambe Le Direzioni)

Coda in uscita a Modena Nord dalle ore 09:30 alle ore 12:00 dal giorno 01/11/2022 al giorno 01/11/2022 per Fiera. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Modena sud. Uscita consigliata provenendo da Milano: Campogalliano su A22 Brennero-Modena.

BOLOGNA - Coda(Al Km 0.8 - In Entrambe Le Direzioni)

Coda in uscita a Bologna Casalecchio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal giorno 31/10/2022 al giorno 31/10/2022 per traffico intenso. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Sasso Marconi su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

CASTEL SAN PIETRO - Coda(Al Km 38.2 - In Entrambe Le Direzioni)

Coda in uscita a Castel San Pietro dalle ore 09:00 alle ore 16:00 dal giorno 02/11/2022 al giorno 04/11/2022 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna San Lazzaro.



T6 COMPLANARE DI BOLOGNA

Entro le 20 di domani

BOLOGNA - Coda(Dal Km -1.2 - Direzione: Autostrada Milano-Napoli)

Coda tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 1 Nuova Bazzanese dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal giorno 31/10/2022 al giorno 31/10/2022 per traffico intenso Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: