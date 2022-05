Traffico, Corticella diventa "Zona 30": domani l'inaugurazione

In occasione del giro del Sindaco al Quartiere Navile, domani, 25 maggio, verrà inaugurata la nuova "Zona 30" a Corticella.



La zona a velocità limitata è istituita nell’area compresa tra via delle Fonti, via di Corticella (da Passaggio Marescalchi a via Sant’Anna), via del Sole, via Giulio II, via della Luna, via dell’Arcoveggio (da via dei Giardini a via delle Fonti), via del Pelago e via Gabella.

Alle 15.30, alla rotonda tra via Corticella e via delle Fonti, il sindaco Matteo Lepore, l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari e la consigliera metropolitana delegata alla Mobilità ciclistica e sicurezza stradale Simona Larghetti inaugureranno la nuova Zona 30.

Cos'è la "Zona 30"

Si tratta di "isole ambientali" in cui la velocità massima consentita è di 30 chilometri orari, spiega il Comune di Bologna.

Le "zone 30" nascono con lo scopo di proteggere pedoni e ciclisti, migliorare la funzionalità e sicurezza della strada, ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e visivo grazie a interventi di moderazione del traffico (schemi circolatori, rialzi della pavimentazione stradale, chicanes, ecc.) finalizzati al contenimento dei flussi di attraversamento e alla moderazione della velocità di percorrenza.

Le zone 30 finora realizzate sono:

Albertazzi, Ruggi (Quartiere Santo Stefano – San Vitale)

Barozzi, Cirenaica, Mattei-Martelli, Campagna, Garavaglia, Pilastro, Duse, Barozzi (Quartiere San Donato - San Vitale)

Battindarno, Giorgione, Treno, Treves, La Pira, Ramenghi, Faggiolo (Quartiere Borgo Panigale - Reno)

Carracci-Stazione, Saliceto, Dozza, Villaggio Rurale (Quartiere Navile)

Centro Storico (porzione racchiusa dentro i viali di circonvallazione)

Novaro-Pacinotti, San Ruffillo, Scuole Savio, Lincoln (Quartiere Savena)

Sacco e Vanzetti, Turati, XXI Aprile, Timavo-Piave, Malvasia (Quartiere Porto – Saragozza)

Sono previste di prossima attuazione la zona 30 ex mercato ortofrutticolo (Quartiere Navile) e sono pianificate le zone villaggio Ina (Quartiere Borgo Panigale – Reno), Bellaria, Alberto Mario (Quartiere Savena).

Le zone 30 sono per lo più evidenziate da portali di accesso colorati, segnali a terra e cartelli di grandi dimensioni con indicato il limite di velocità, attraversamenti pedonali e incroci rialzati.