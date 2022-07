La Polizia Locale di Valsamoggia sale in moto

Usciranno per la prima volta oggi, sulle strade di Valsamoggia, le due nuove moto in dotazione al corpo di Polizia Locale. Il nuovo importante servizio ha la finalità di incrementare il presidio e i servizi di prossimità sul territorio e il pronto intervento di emergenza. I veicoli sono anche dotati di defibrillatore automatico e tutti gli agenti e ufficiali sono addestrati al primo soccorso.

“Un investimento importante – commenta il Sindaco Daniele Ruscigno – che prosegue gli interventi di qualificazione del corpo fatti in questi mesi e che proseguirà ancora con ulteriori investimenti tecnologici, videosorveglianza e di nuovi mezzi. Ancora più importante in questo periodo, quello estivo, in cui sappiamo che, statisticamente, si concentrano i reati di natura predatoria e i tentativi di truffe. Un ringraziamento va alla Comandante Monica Righi e a tutti gli agenti e ufficiali che hanno svolto il lungo lavoro di addestramento e che opereranno sulle nostre strade”.

“Con questo nuovo servizio – dichiara Monica Righi, Comandante della Polizia Locale di Valsamoggia – aumenta ulteriormente la qualità del servizio al cittadino. Le moto pattuglieranno il territorio quotidianamente garantendo minori tempi di intervento sulle emergenze. I mezzi, che si aggiungono alle unità mobili e alle autovetture già in dotazione, rappresentano un servizio innovativo grazie alla presenza del defibrillatore automatico sui mezzi e qualificante per il territorio di Valsamoggia”.

Per le nuove moto, su cui si alterneranno 6 agenti addestrati all’uso del defibrillatore, sono stati investiti 25mila euro.