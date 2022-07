Vandali al centro giovanile, danni consistenti: "Proprio il luogo che ha accolto i ragazzi dopo la pandemia"

Danni al Centro Giovanile di Castel San Pietro Terme: arredi rovesciati, parte del materiale che era nelle stanze è stato sparso a terra, e due plafoniere sono state danneggiate seriamente. E' accaduto le scorsa notte e a riferirlo è il Comune, aggiungendo che in base ai rilievi effettuati dai Carabinieri questa mattina, pare che i vandali siano passati attraverso l'inferriata di una finestra che era rimasta aperta.

Un atto che "ci lascia esterrefatti - commenta il sindaco Fausto Tinti - Condanniamo con forza questo gesto di estrema e triste stupidità che offende tutta la comunità e che, oltre a dimostrare una mancanza di cura per la cosa pubblica, va a ledere il diritto alla socialità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che proprio in quel luogo, nonostante i disagi causati dalla pandemia, hanno ritrovato il piacere di stare insieme, divertendosi ma anche impegnandosi responsabilmente in progetti di crescita comune".

(Dire)