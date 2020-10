Gattino intrappolato a 18 metri di altezza: salvato dai Vigili del fuoco

Disavventura per un gattino rosso ieri, 22 ottobre, poco dopo le 16. Una chiamata di soccorso alla sala operativa del 115 da Crespellano, nel territorio di Valsamoggia, richiedeva l'intervento per il salvataggio del micio che si era arrampicato fino in cima ad un albero, a circa diciotto metri di altezza.

Il gattino era rimasto intrappolato, così i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Caduti della Libertà con una squadra e un mezzo con braccio meccanico e cestello, "tridimensionale", per mettere in salvo il felino.