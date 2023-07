Maltempo e vento forte: alberi caduti e disagi al traffico (anche ferroviario)

Oggi, si prevedono temporali e vento con allerta gialla emanata ieri da Arpae e Protezione civile. La giornata si apre con i cieli grigi e i primi disagi sulle strade del bolognese.

A causa del forte vento sono già caduti rami e alberi sulle carreggiate: disagi sono segnalati dalla SS65 Futa e SP36 (Val di Zena). Alcune famiglie sarebbero anche senza energia elettrica.

Disagi anche alla rete ferroviaria. Sulla Linea Bologna - Ancona la circolazione è stata sospesa tra Faenza e Forlì dalle ore 6:15 per danni causati dal maltempo. Al lavoro i tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. "I treni Alta Velocità - spiegano dalle Ferrovie- Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi."

Intanto i Vigili del fuoco stanno ultimando le verifiche a seguito del maltempo che ha colpito Bologna e provincia il 22 luglio. Ieri sono stati effettuati 35 interventi per rimozione di parti pericolanti, alberi e rami soprattutto nei comuni di Baricella e Galliera.

Il tempo dei prossimi giorni a Bologna

A Bologna oggi - secondo le previsioni di 3B Meteo - cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4039m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

A Bologna domani, mercoledì 26 luglio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

A Bologna giovedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3822m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

A Bologna cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata di venerdì prossimo, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4020m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

Notizie in aggiornamento