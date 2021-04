Incendio in via Casarini: fuoco nell'appartamento al 6° piano, palazzina evacuata | VIDEO

Incendio questa mattina in un appartamento al sesto piano di una palazzina al civico 14 di via Casarini, nel quartiere Porto. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con autoscala, Polizia e ambulanza del 118. Chiusa al traffico via Berti per il tempo delle operazioni. Le cause del rogo non sono ancora note, parte della palazzia è stata evacuata. Dopo alcuni momenti concitati i pompieri son riusciti con l'auto scala ad accedere all'abitazione e a contenere le fiamme. Non si registrano feriti o intossicati.