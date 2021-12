A Natale la Via degli Dei raccontata in TV: “Generazione Bellezza” dedica una puntata all'Appennino bolognese

Natale (virtualmente) sull'Appennino bolognese. Sarà interamente dedicata alla Via degli Dei la prima puntata della nuova stagione di “Generazione Bellezza” il programma di Rai Tre condotto da Emilio Casalini che racconta il valore della bellezza dell’Italia. Il 25 dicembre, giorno di Natale, dalle 20.30 e per 50 minuti le telecamere racconteranno, passo per passo, l’amatissimo e frequentatissimo cammino dell'Appennino bolognese.

Emilio Casalini, autore e conduttore della trasmissione, è stato accompagnato per una settimana dagli operatori di Appennino Slow e dai tanti attori che hanno contribuito a valorizzare e promuovere il cammino che è costantemente curato e monitorato dal CAI dell’area metropolitana di Bologna. Alla valorizzazione della Via degli Dei, inoltre, contribuiscono i comuni di Sasso Marconi, di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, il Territorio Turistico Bologna-Modena e l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese.