Uomo si barrica nella cattedrale di San Pietro e danneggia una bacheca

Traffico in tilt in via Indipendenza, dove sono arrivate diverse volanti. Da quanto si apprende dalla Questura, un uomo, forse uno squilibrato, si è barricato all'interno della cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza e ha danneggiato la bacheca che contiene le affissioni matrimoniali. Dagli accertamenti svolti finora non risultano, infatti, altri danni.L'intervento è ancora in corso.

E' successo stasera, intorno alle 19.

Dopo il 'raptus', il soggetto si è allontanato, facendo sparire le proprie tracce. Gli agenti, ora, lo stanno cercando.

(Notizia in aggiornamento)