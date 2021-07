Rapina in Via Lame, spallate e minacce derubati due ragazzini

E' stato trovato da una volante in zona, mentre si allontanava alla spicciolata. Arresto ieri sera per un ragazzo di 18 anni, accusato di aver rapinato con un complice due ragazzini di 15 anni, poco prima. Secondo il racconto delle vittime, il tutto è successo in pochissimi minuti in via Lame all'altezza delle fermate dei bus.

I due sono stati approcciati da uno dei ragazzi più grandi, che con fare minaccioso e qualche spallata hanno spinto i giovanissimi in una via laterale stretta e poco visibile. Qui poi i due hanno intimato ai 15enni di consegnare tutto quello in loro possesso, rimediando peraltro solo un portafoglio di marca, ma senza denaro dentro. Non appena sfuggiti alle angherie dei ragazzi più grandi,una delle vittime ha poi avvicinato una volante, descrivendo i due rapinatori nel dettaglio, permettendo ai poliziotti di fermare il 18enne. Nessuna traccia invece del complice.