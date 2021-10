Spaccio di cocaina: fermato in via del Lavoro con cocaina e contanti

E' stato individuato in strada, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di via del Lavoro. Così un 21enne, cittadino marocchino, è stato fermato ieri sera intorno alle 18 da una volante della polizia, che lo ha subito perquisito. Addosso, gli sono stati trovati ben 14 grammi di polver bianca in sacchettini, polvere poi riconosciuta come cocaina. In più, in possesso del soggetto, sono stati trovati oltre 1700 Euro in contanti. Di qui l'arresto del 21enne, con annesso processo per direttissima.