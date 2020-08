Rissa notturna in via Marzabotto: tre feriti

Scazzottata verso le 23 di ieri, 16 afostom in via Marzabotto. Dopo la chiamata dei sanitari, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno individuato tre uomini che si stavano sottoponendo alle cure del 118, due fratelli cittadini moldavi e un cittadino romeno tutti di età compresa tra 31 e 34 anni e residenti a Bologna. La prognosi per le lesioni sono comprese fra i 3 e i 10 giorni.

Le cause che hanno scatenato la rissa sono ancora in fase di accertamento e nessuno delle persone coinvolte ha saputo fornire un'indicazione plausibile. Probabilmente alla rissa hanno partecipato almeno altre due persone che si sarebbero date alla fuga. A conclusione delle accertamenti tutti e tre i soggetti sono stati denunciati per rissa.