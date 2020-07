Addosso droga e merce sospetta in auto: uomo si denuda in strada

Si è denudato in strada durante il controllo di polizia. E' successo l'altra notte in via Svevo, zona Pilastro, dove un 43enne, cittadino marocchino è stato fermato per uin controllo di polizia assieme a una 50enne, cittadina italiana alla guida di un'auto.

Il controllo è scattato perché il mezzo ha cominciato a manifestare un'andatura sospetta non appena notata la volante, per poi parcheggiare improvvisamente. Dall'auto poi è sceso in fretta e furia lui, lasciando cadere qualcosa sotto uno pneumatico.

Un agente ha notato il gesto: sottoposti entrambi a una perquisizione personale e veicolare, sono poi stati rinvenuti un involucro contenente 16 grammi eroina -l'oggetto gettato sotto l'auto- e una serie di oggetti dei quali i due non hanno saputo giustificare il possesso. Alla fine del controllo per il 43enne è scattata una denuncia per atti osceni e una sanzione amministrativa per il possesso dello stupefacente, mentre per la 50enne, alla guida dell'auto si è proceduto per ricettazione.