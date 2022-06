Con la cocaina e i contanti in auto, ma la targa lo tradisce

Tutto è nato dalla lettura remota della targa da parte della volante, che ha permesso di capire come qualcosa non stesse tornando. E' finita con una denuncia per spaccio il fermo di un'auto lungo viale Panzacchi, condotto l'altro pomeriggio a Bologna. Qui un uomo, che poi verrà identificato in un italiano classe 1969 con molti precedenti, è risultato alla guida di un mezzo intestato a una ditta, che però non è risultata collegata all'uomo.

Il 53enne ha provato a collaborare dichiarando subito si non esser in possesso né di patente né di libretto, ma ulteriori accertamenti hanno aggravato il suo quadro. Dentro l'auto infatti sono stati rinvenuti complessivamente oltre 12 grammi di cocaina, insieme a 110 euro che uomo potava in contanti. Oltre a questo, all'interno del mezzo sono state trovate tracce di materiale da confezionamento per le dosi da spacciare al dettaglio. Scoperto oltretutto con la patente revocata, per il 53enne è scattata una denuncia anche per guida senza patente perché revocata e per ricettazione dell'auto stessa.