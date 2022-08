300 grammi di hashish nel bagagliaio: in manette a Castenaso

E' stato controllato mentre si stava incontrando con un altro ragazzo a piedi, in una zona appartata in quel di Villanova di Castenaso, ma in quel momento si sono palesati di carabinieri. Un 27enne è stato arrestato l'altra notte dal Radiomobile di San Lazzaro con l'accusa di spaccio. Addosso al ragazzo, fermato in compagnia di un 28enne di Cesenatico poi risultato estraneo ai fatti, i militari hanno trovato 3 grammi di hashish. Approfondito il controllo anche all'auto, è stata però trovata la sostanza in quantità. Dopo gli opportuni accertamenti, il 27enne è stato portato via in manette.