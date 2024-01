Dalle botte alla minaccia di sfregio con l'acido, l'ultima violenza fuori la chiesa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora episodi di violenze sulle donne. I Carabinieri di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con prescrizione di non avvicinarsi a meno di 500 mt e applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 50enne nigeriano, con precedenti di polizia. Così nell’ambito di una vicenda per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata, di cui il soggetto si sarebbe reso responsabile nei confronti della ex compagna.

La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura che ha coordinato le indagini dei militari a seguito dei fatti accaduti tra il 2022 e il 2023, quando la signora, nigeriana sulla quarantina, lo scorso dicembre ha denunciato di essere stata aggredita dall’ex.

La donna ha riferito che la relazione era iniziata bene, ma col passare del tempo era peggiorata a causa della gelosia dell’ex e dall’abuso di sostanze alcoliche. In sede di denuncia ha riportato l'ultimo episodio, avvenuto durante un battesimo ai quali erano stati invitati entrambi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso ormai colmo. Finita la cerimonia, mentre la quarantenne si recava nel parcheggio fuori la chieda per prendere l'auto, è stata raggiunta dall'ex fidanzato, che l'avrebbe afferrata per la giacca e trascinata in una zona poco illuminata dicendo che voleva parlarle. Spaventata, la signora ha chiesto di restare vicino alla chiesa dove erano presenti altre persone, ma lui le avrebbe minacciata intimandole che se si fosse mossa l’avrebbe ammazzata. Nel frattempo, giunti nel parcheggio altri invitati, la signora ha tentato di chiedere aiuto e ha provato ad allontanarsi, ma l’uomo l'ha raggiunta di nuovo arrivando a minacciarla di sfigurarla con l’acido. E' stato in quel momento che un amico è intervenuto in difesa della malcapitata, scatenando l'ira dell'ex compagno che prima ha colpito l'uomo, poi la donna.

Allertati a quel punto i Carabinieri, la signora riferendo l'accaduto ha anche palesato che non era il primo episodio, da tempo il suo ex la minacciava e la picchiava, spesso anche per futili motivi. Per il 50enne è così scattata la misura cautelare di divieto di avvicinamento disposti dal Giudice che ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero.

