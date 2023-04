Violenza sessuale su una 15enne, coetani riprendono la scena con i cellulari

Avvicinata da un gruppo di coetanei, poi condotta in una zona appartata e stuprata da uno di loro mentre gli altri riprendevano il tutto con i cellulari. È quanto emerge dal racconto de Il Resto del Carlino: vittima una 15enne che avrebbe subito le violenze lo scorso 18 settembre, ultima serata della Festa dell’Unità, nella zona delle giostre al Parco Nord di Bologna.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri della stazione di Corticella, la ragazza sarebbe stata inizialmente avvicinata con modi amichevoli da un gruppo di suoi coetanei con l’intento di passare con loro la serata. Giunti nella zona delle giostre del Parco Nord, la 15enne avrebbe subito un abuso sessuale da parte di uno degli adolescenti, il tutto davanti agli altri componenti del gruppo che nel frattempo filmavano la triste scena con il proprio cellulare.

Dopo aver ascoltato la ragazza e indagato per mesi, i Carabinieri avrebbero individuato i presunti autori dei fatti: si tratterebbe di cinque minori – tra cui alcune ragazze – e un maggiorenne. Per i primi, l’Arma ha informato la Procura dei minori, mentre per l’unico maggiorenne coinvolto è stata informata la Procura ordinaria. I cinque minorenni sono stati quindi denunciati con l’accusa di violenza sessuale mentre, per il maggiorenne, il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Provvedimento però ancora pendente, visto che l’indagato si sarebbe trasferito all’estero, rendendosi irreperibile.