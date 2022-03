VIDEO | Come preparare le Lasagne alla bolognese, ricetta top!

Lasagne, un piatto tipico della cucina bolognese. Ecco i trucchi di Marisa, cuoca dell'Agriturismo N'uova Campagna a Quarto Inferiore

Ingredienti per 6 persone

250 gr di farina di grano tenero

2 Uova intere grandi a pasta gialla, come che fa una delle nostre 10.000 galline ovaiole

250 gr di parmigiano per gli strati

1 Kg / 1,5 Kg di ragù buono della cuoca Marisa

0,5 7 1 lt di besciamella

Procedimento

Tagliate la sfoglia in i rettangoli direttamente a misura della vostra teglia, sbollentateli e scolateli su un canovaccio. Una volta che le basi sono pronte, ben fredde potete assemblare le vostre lasagne.

Aggiungete in una teglia 1 mestolo abbondate di ragù poi una o più sfoglie per lasagna in modo da ricoprire la base.

Aggiungete quindi 2 mestoli di ragù e qualche cucchiaio sparso di besciamella, infine aggiungete una spolverata di parmigiano.

Poi aggiungete un nuovo foglio di lasagna e continuate seguendo l’ordine, per fare almeno 4/5 strati. Alla fine ricoprite con 2 mestoli di ragù, qualche cucchiaio di besciamella e infine una spolverata di parmigiano.

Infine ricoprite con un foglio di alluminio la teglia, in questo modo gli ingredienti si amalgameranno a puntino senza bruciarsi subito.

Poi cuocete in forno statico ben caldo a 180° nella parte centrale per circa 30 minuti, trascorso il tempo indicato eliminate il foglio di alluminio, trasferite al piano superiore e lasciate cuocere per ancora 15 minuti.

Gli ultimi 5 minuti azionate il grill e alzate a 200° per avere la crosta! Sfornate e lasciate raffreddate per almeno 15 minuti Ecco pronte le vostre lasagne al forno!