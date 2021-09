Accordo Artigiancredito /Banca AideXa: “Così diamo un concreto segnale di vicinanza al mondo delle PMI"

Nuovo accordo commerciale tra Artigiancredito e Banca AideXa sottoscritto dal Presidente di ACT Fabio Petri e dal Presidente e co-fondatore di AideXa Roberto Nicastro: è stata infatti attivata sul territorio l’iniziativa X Instant Garantito, per rendere possibile richiedere un finanziamento per un importo compreso tra 10mila e 100mila euro "con la garanzia di ricevere l’accredito della somma in appena 48 ore senza aprire nessun conto corrente". Così una nota congiunta dei lle due realtà coinvolte, che aggiunge: "Un’autentica rivoluzione quella di AideXa – la banca italiana dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle partite iva – resa possibile grazie alla condivisione dei dati bancari dei clienti introdotta dalla PSD2 e dall’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per l’analisi dei dati, grazie alle quali la modulistica richiesta è ridotta al minimo, poiché è sufficiente presentare partita iva, carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali del conto corrente".

Il finanziamento - spiega ancora la nota - "ha durata di un anno e prevede una garanzia all’80% sull’importo erogato, rilasciata da Artigiancredito, grazie alla quale l’imprenditore non è tenuto a fornire fideiussioni personali. Sono sufficienti 20 minuti per verificare la fattibilità, l’importo che è possibile richiedere e il tasso d’interesse, dopo di che, se la richiesta viene approvata, in 48 ore l’azienda riceverà il denaro direttamente sul proprio conto corrente. Non sono richieste finalità particolari, ogni azienda potrà utilizzare la somma come meglio crede. L’unica condizione necessaria per accedere al prodotto è quella di avere un fatturato superiore a 100mila euro e l’assenza di pregiudizievoli".

“Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un concreto segnale di vicinanza al mondo delle micro e piccole imprese - spiega il Presidente di Artigiancredito, Fabio Petri. – I nostri associati con questo prodotto potranno acquistare nuove scorte, pagare le tasse dilazionandole in 12 mesi, pagare fornitori, gestire al meglio i propri investimenti o concretizzare qualsiasi altro progetto in cui credano o di cui abbiano bisogno senza il rischio di trovarsi a corto di liquidità.”

“Grazie alla partnership con Artigiancredito, Banca AideXa rafforza la presenza sul territorio a sostegno delle piccole e medie imprese del centro Italia – afferma il Presidente e co-fondatore di Banca AideXa, Roberto Nicastro. Con Artigiancredito condividiamo la missione di garantire l’impresa supportando le aziende che scelgono di investire nel proprio futuro. Crediamo che X Instant, con la garanzia del nostro partner, sia lo strumento giusto di cui hanno bisogno ora le imprese che non hanno tempo da perdere e che hanno bisogno di liquidità per rafforzare i flussi di cassa e la sostenibilità finanziaria.”