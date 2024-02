QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Cara Amica, caro Amico, come già saprai, l'avventura di Fico sta per volgere al termine. Sì, perché dal 18 Febbraio FICO lascerà il posto ad un nuovo progetto". Così l'incipit della newsletter inviata da Fico Eataly World agli iscritti per congedarsi (momentaneamente). "Questa mail - si legge ancora nel testo - è per salutarci e ringraziarti di tutta la fiducia e l'affetto dimostrati in questi 6 anni trascorsi a FICO tra eventi, spettacoli, corsi, tour, emozioni e tanto buon cibo".

Ma dal Parco del food specificano che non si tratta di un addio. E' solo un arrivederci. "Stiamo lavorando ad un progetto ancora più Fico - specificano - Sarà tutto nuovo, sarà tutto diverso. A breve le date". Questa la promessa che arriva dalla realtà che ha aperto le porte sei anni fa (il video), in pompa magna, con grandi speranze, per poi trovarsi invece a fare i conti con l'insuccesso della formula. Palese, e riconosciuto pure dal suo ideatore.

Fico ha cambiato pelle negli anni, ma non è servito

A nulla sono valsi i vari restyling e le modifiche alla fruibilità tentati nel tempo, come aveva ammesso lo stesso Patron, Oscar Farinetti: "Diciamo - confessava lo scorso settembre - che fra le cose che non mi sono venute propriamente bene Fico è una di queste. Anche se, a me, piace da morire. Forse mi sono spiegato male, quindi va rivisto. Quindi cambierà anche il nome, si chiamerà Grand Tour Italia”.

Parole accolte in città tra molte polemiche visto il supporto dato al progetto da parte dell'amministrazione locale. Tanto che anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore era andato in pressing: “Bene la riconversione, ma Farinetti ci dica come”. E da lì a breve era stato approntato un tavolo di discussione sul tema: c'era stato un faccia a faccia Comune-Farinetti nel quale si era concordato di procedere assieme, "passo passo", per la fase di ripartenza del parco agroalimentare. Su tutta la vicenda guardinghi anche i sindacati, che si interrogavano sul futuro dei dipendenti dopo il restyling.

Verso la nuova formula Grand Tour Italia: "Sarà tutto nuovo, tutto diverso"

Oggi, a cinque mesi circa dall'annunciato cambio di rotta, l'email di saluti. E una cartolina che recita: "Sarà tutto nuovo. Sarà tutto diverso". Tuttavia non si conoscono i precisi dettagli sulle vesti che assumerà il nuovo Fico, o Grand Tour Italia. Di certo è che la chiusura al pubblico è fissata per il prossimo 18 febbraio. Secondo alcune anticipazioni emerse i lavori dovrebbe durare un paio di mesi, tuttavia la data di riavvio ancora non la si conosce.

Le anticipazioni arrivate nei mesi scorsi dall'ideatore di Eataly circa il progetto Grand tour rimandavano alla volontà di plasmare una nuova realtà che potesse rappresentare una sorta di viaggio nell’Italia e nelle regioni: "Si entrerà in Val d’Aosta, si uscirà dalla Sicilia e dalla Sardegna passando in mezzo a tutte le regioni italiane - spiegava - Racconteremo la biodiversità delle regioni, con le osterie che cambieranno tutti i mesi nel mondo Slow Food e verranno tutti i mesi a portare nuove cose da mangiare. Ci saranno grandi aree didattiche. Le regioni porteranno il loro folk, ovvero le loro manifestazioni locali. Sarà una cosa bellissima e strepitosa”.

Non resta che attendere. Tanta è sicuramente la curiosità di capire come potrà reinventarsi efficacemente una simile realtà in un contesto come quello Bolognese, dove di certo le attrattive legate al cibo non mancano.