Eccidio del Pilastro: domani il 31esimo anniversario

Si avvicina la scadenza dell'eccidio del Pilastro a opera della banda della Uno Bianca. Domani martedì 4 gennaio 2022 i vertici dell’Arma dei Carabinieri saranno vicini ai parteni dei tre militari poco più che ventenni Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, uccisi a colpi d'arma da fuoco la sera del 4 gennaio 1991 dal gruppo capitanato dai frateli Savi.

Alla commemorazione saranno rpesenti anche le autorità politiche: in rappresentanza della Regione sarà presente il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi.

“Ricordiamo tre giovani servitori dello Stato uccisi mentre erano in servizio in un agguato vigliacco e feroce- afferma il presidente Stefano Bonaccini-. L’intera comunità regionale si stringe ai loro familiari, a quelli di tutte le vittime della banda delle Uno Bianca e a Rosanna Rossi Zecchi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, che continua a battersi per la piena verità e la memoria di chi ha perso la vita in una delle pagine più buie della storia del Paese e della nostra regione. Siamo al loro fianco per difendere i valori della giustizia e della legalità.

Il programma della cerimonia

Via Tommaso Casini:

ORE 10:00, afflusso delle autorità militari e civili;

ORE 10:10, lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria conferita ai tre Carabinieri uccisi, Onore ai Caduti e deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa commemorativa.

Chiaesa di Santa Caterina, di via Campana: