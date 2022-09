Imprese, il vertice dell'Expò dice sì alla ricapitalizzazione

Disco verde da parte del vertice di Bologna Fiere all'aumento di capitale da parte della Regione nei confronti dell'Expò felsineo. A dare un giudizio positivo all'aumento fino a 2,5 milioni di euro è stato il presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari, intervenuto ieri nel corso di un'audizione che si è tenuta nella commissione Politiche economiche, durante la quale i relatori di maggioranza e di minoranza hanno illustrato nuovamente il provvedimento.

Per il Partito Democratico l'obiettivo è "il rafforzamento del nostro sistema fieristico, visto che la Fiera di Bologna è di dimensioni internazionali e agisce in modo da proiettare anche all'estero il mercato locale". Dal canto suo la Lega ha sottolineato di essere "favorevole all'aumento di capitale visto che la Fiera di Bologna è un asset di primaria importanza ed è giusto che sia supportata dagli enti pubblici". Il Carroccio ha presentato, quindi, un emendamento affinché la ricapitalizzazione passi da 2,5 milioni a 3 milioni di euro.

"Ringrazio per l'attenzione che i relatori hanno dato alla Fiera di Bologna", spiega Calzolari, che sottolinea l'importanza delle attività della Fiera bolognese.

I numeri di Bologna Fiere

A illustrare lo stato di salute di Bologna Fiere è stato il dirigente dell'Expò Fabio Pericolini che ha sottolineato come, "numeri alla mano", Bologna Fiere sia "al top a livello nazionale e internazionale con forti fatturati sul mercato estero". Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, il fatturato era in crescita da anni e si assestava sui 200 milioni di euro, ma il Coronavirus ha colpito duro visto che nel 2020 il fatturato ha fatto registrare un calo pari al 75% e il ritorno alla normalità è previsto per il 2024-2025.

Pericolini ha anche illustrato il nuovo Piano industriale, pari a 46 milioni di investimenti, che prevede diversi obiettivi fra cui: la valorizzazione delle potenzialità della città di Bologna, investimenti e ampiamento della gamma dei servizi, manutenzione e riqualificazione del quartiere fieristico con l’estensione dell’attuale spazio per aumentare l’attività espositiva. Aspetto, quest'ultimo, su si è soffermato il direttore di Bologna Fiere Antonio Bruzzone.

Nella sua replica la giunta ha ribadito i motivi che hanno spinto l'amministrazione regionale a presentare il progetto di legge di ricapitalizzazione alla base della quale c'è il fatto che le istituzioni e la Regione per prima credono nella Fiera con l'obiettivo di riempire sempre più il calendario degli eventi aumentando il numero delle kermesse.