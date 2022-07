Les Copains venduta all'asta a Ovs per 1,4 milioni

Ovs compra Les Copains. Il noto marchio bolognese di moda lascia il capoluogo emiliano-romagnolo dopo quasi 70 anni. La catena di abbigliamento ha rilevato il marchio al prezzo di 1 milione e 460 mila euro, ma senza acquistare anche il lotto (del valore di 1,9 milioni) che comprende 25 lavoratrici e i macchinari.

"Una vicenda - commenta Eros Bolognesi, di Filctem-Cgil - che ci lascia sorpresi per il fatto che nessun altro acquirente si sia presentato all'asta, mentre a suo tempo oltre una ventina di aziende e un paio di fondi erano interessati, non solo al marchio, alcuni anche a tutto il pacchetto".

Delusione, invece, soprattutto dal canto delle 25 lavoratrici, "molte delle quali - spiega Bolognesi - hanno lavorato per moltissimi anni all'interno di Les Copains". Lavoratrici che, aggiunge Bolognesi, riceveranno la cassa integrazione fino a fine anno, poi se la cassa integrazione per cessazione verrà rinnovata anche nel 2023 "si farà domanda anche del mese e mezzo mancante".

"Se sia possibile che ad assumerle sia la stessa Ovs? Su questo per il momento non abbiamo notizie da parte della catena", chiarisce Bolognesi, che conclude: "Purtroppo questa vicenda si è conclusa male e il rischio è che si perda tutto, che il tessuto cittadino bolognese perda un marchio storico come Les Copains".