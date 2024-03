Creme spalmabili, distillati e, ovviamente, l'immancabile amarena fatta in tutte le salse. In via Rizzoli 40/C, quasi all'angolo con Piazza di Porta Ravegnana, ha aperto il primo negozio della Fabbri 1905, l'azienda di Borgo Panigale produttrice di dolci, guarnizioni e bevande alcoliche in tutto il mondo.

Si tratta del primo 'flagship store' della Fabbri, in cui si potranno trovare tutti i principali prodotti dell'azienda, dall'amarena ai dolcetti come bonbon e babà, fino alle colombe di Pasqua. Un angolo è dedicato alla distilleria, con il gin e gli spiriti a base di ciliegia. Il negozio ospita anche 12 dipinti vincitori del Premio Fabbri per l'arte e un l'iconico vaso in ceramica di Amarena Fabbri in formato gigante.

"L'apertura del nostro primo negozio - ha commentato durante l'inaugurazione Carlotta Fabbri, riferimento per la famiglia Fabbri del nuovo punto vendita - rappresenta per tutti noi un grande traguardo, nonché un motivo di particolare orgoglio, perché sancisce in maniera ancora più tangibile il legame con il nostro territorio di origine e con i cittadini bolognesi, che qui siamo sicuri troveranno un pezzo di casa. L'auspicio è che quello bolognese sia solo il primo di molti, perché siamo convinti del valore del contatto diretto con il pubblico".

In un'intervista a BolognaToday, l'amministratore delegato Nicola Fabbri si era detto "preoccupatissimo" per le condizioni della Garisenda, con il cantiere della messa in sicurezza della torre a due passi dall'ingresso del punto vendita: “Spero che qualcuno inventi un modo per salvare definitivamente la torre – aveva aggiunto –. Poi, una volta riassestata, più persone potranno andare a vederla e, magari, passeranno dal nostro negozio”.