Taglio del nastro per la quarta edizione del Salone Nautico Internazionale questa mattina in fiera. Fino a domenica 29 ottobre saranno esposte oltre 100 imbarcazioni della piccola e media nautica, quella tra i 6 e i 15 metri, per un totale di 60 operatori e 180 brand tra i più importanti a livello mondiale. Il Salone porta sotto le Due Torri un settore che da solo rappresenta quasi la metà della produzione nazionale del mondo nautico e che quest’anno ha fatto registrare oltre 3 miliardi di euro di fatturato.

Stefano Bonaccini: "Presto la prima università della nautica"

“Andiamo fieri del Salone Nautico che si sta ampliando ogni anno sia in termini di partecipazione sia per le aziende che vengono qui a esporre e a vendere e aumentano la qualità per il Made in Italy” ha detto il governatore Bonaccini, che ha lanciato l’idea di una prima università della nautica: “Stiamo investendo tanto, dal punto di vista della ricerca, della formazione e delle università, e poiché oggi il capitale umano è uno dei problemi più grandi che le aziende si trovano a dover sostenere, noi stiamo investendo tanto nell’attrattività”.

Gennaro Amato: "Partiamo con il vento in poppa"

Organizzato e promosso con la società Snidi (Saloni Nautici Internazionali d'Italia, che fa capo all'associazione di filiera Afina), il Salone Nautico rimarrà a Bologna per altre sei edizioni grazie al rinnovato contratto con BolognaFiere e quest’anno si svolgerà nel segno della nuova alleanza nata tra Bologna e Napoli per lo sviluppo del settore: “Questa quarta edizione del salone Nautico Internazionale parte senza vincoli negativi dei difficili momenti storici e con il vento in poppa - ha affermato il presidente della Snidi Gennaro Amato -. L’accordo siglato dai sindaci Lepore e Manfredi, delle amministrazioni delle città di Bologna e Napoli, che prevede un protocollo per lo sviluppo della media e piccola nautica, rappresenta insieme al progetto definito con la Regione Emilia-Romagna, di creare una prima fiera permanente della filiera nautica di segmento, due supporti importanti per proseguire nei prossimi anni nella divulgazione e promozione del nostro comparto”. Sorride anche la vicepresidente di BolognaFiere, Rosa Grimaldi: "Contiamo per questa. I numeri testimoniano la crescita della manifestazione, nell'ambito di un accordo di collaborazione importante Bologna-Napoli per sostenere la nautica delle medie e piccole imprese".