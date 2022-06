Taxi contro il DDL concorrenza: l'assemblea notturna in stazione | VIDEO e FOTO

Non uno sciopero, ma un confronto per decidere le azioni da intraprendere nei prossimi giorni

Come in molte città italiane, anche a Bologna ieri sera i tassisti hanno organizzato un'assemblea spontanea per discutere del "DDL concorrenza". Decine di taxi ieri sera hanno spento i motori e hanno parcheggiato nel piazzale della Stazione.

"Non è uno sciopero - chiariscono - stiamo solo decidendo cosa fare nei prossimi giorni".

Secondo i tassisti il disegno di legge consegnerebbe il settore alle multinazionali.