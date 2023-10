Un nuovo format e un'area bistrot ampliata: a Bologna sbarca il TuDay Conad

A Bologna lo store di via Indipendenza cambia volto e apre domani al pubblico con il Tuday Conad. Un Urban Format dedicato alla prossimità e orientato alla “soluzione pronta”, pensato per il centro cittadino e i residenti di quartiere, i clienti Urban-business che lavorano negli uffici, i giovani, i turisti e tutte quelle persone alla ricerca di un’esperienza di spesa più pratica .

“Siamo lieti di poter inaugurare l’Insegna TuDay Conad anche nel centro di Bologna: un format di prossimità che si adatta perfettamente al cuore della città, combinando servizi di qualità e un’offerta commerciale in grado di soddisfare le esigenze di tutte quelle persone, che per necessità hanno bisogno di soluzioni immediate, attraverso risposte semplici e gratificanti. – dichiara Michele Orlandi Direttore Rapporto Soci Emilia di Conad Nord Ovest – In una società moderna, la velocità porta cambiamenti costanti ed il nuovo format TuDay Conad, combinando modernità e tradizione, potrà rispondere in maniera concreta alle esigenze emergenti della nostra clientela attraverso un assortimento ricco di contenuti premium”.

All’interno del punto vendita è stata ulteriormente ampliata l’area Bistrot Conad, che contra oltre 100 posti a sedere ed è dotata di una cucina interna .