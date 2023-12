Vertenza Marelli Crevalcore: verso il passaggio di proprietà, l'11 gennaio i nomi degli investitori

"Si è trattato di un incontro positivo, è stato confermato l'interesse di tre aziende, come vedete il cerchio comincia a restringersi". Così il sindaco di Crevacore, Marco Martelli, di ritorno dall'incontro di oggi a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana, sindacati e lo stesso Comune del bolognese, per affrontare la vertenza Marelli, dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento, che metterebbe a rischio 230 posti di lavoro.

La crisi arriva a cinque anni dal passaggio da Stellantis alla giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr, avvenuto nel 2018. Il sito è oggi impegnato nella produzione di collettori di aspirazione aria e di pressofusi di alluminio, entrambi componenti essenziali per motori.

"Non è ancora possibile comunicare chi sono gli interessati in quanto le aziende stesse hanno chiesto di mantenere la riservatezza - scrive Martelli sui social - Credo sia una richiesta più che comprensibile in quanto non si sta trattando il passaggio di proprietà di una 500 vecchio modello. Tenetevi liberi l'11 gennaio per un ulteriore passaggio al ministero, senza mai dimenticare da dove siamo partiti quel pomeriggio del 19 settembre".

Oggi, oltre alla Regione Emilia-Romagna, con l’assessore Colla, erano presenti alla riunione la sottosegretaria Fausta Bergamotto, il rappresentante della Città Metropolitana di Bologna Sergio Lo Giudice, il sindaco di Crevalcore Marco Martelli, i rappresentanti dell'azienda Marelli, Confindustria Emilia Centro nonché i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil nazionali, regionali e di Bologna, Ugl, Aqcf-R e i rappresentanti dei lavoratori.

“Prosegue un percorso positivo che dobbiamo governare con grande serietà. E con le proposte finora analizzate occorre ascoltare bene anche le istanze e le preoccupazioni dei lavoratori, per calibrare tempi e modalità. Una fase delicata, occorre ancora riservatezza”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla. Domattina il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, assieme all’assessore, incontreranno in Regione le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori.

L'11 gennaio la presentazione degli investitori

I tempi prevedono che l’11 gennaio ci sia la presentazione dei nomi degli investitori e dei relativi piani industriali e a fine febbraio si arrivi al negoziato finale e alla scelta dell’acquirente.

“La Regione condivide le valutazioni fatte al tavolo, poiché le proposte viste finora vanno nella direzione di salvaguardare l'occupazione e centrare l'obiettivo di reindustrializzazione del sito di Crevalcore- ha evidenziato Colla-. Abbiamo nelle scorse settimane incontrato le due imprese, di cui posso confermare solidità, storia e reputazione e che prevedono investimenti economici rilevanti. Per quanto riguarda l'impatto sociale sono coerenti con ciò che era stato richiesto. Entrambe le imprese confermano la qualità delle competenze professionali dei lavoratori e sono consapevoli di dover avviare un percorso serio di relazioni industriali”.