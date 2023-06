25 di Bibiena: ri-creazione

Festeggiamenti per i 25 anni dalla riapertura del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di S.Agata Bolognese con RI-CREAZIONE 3a edizione “Le Canzonine”è un disco per bambini di Enrico Gabrielli: canzoni scritte da un papà per i propri bambini che ha coinvolto un “manipolo” di altri papà cantanti

“Le Canzonine” sono una raccolta di diciotto canzoni scritte, composte e arrangiate integralmente da Gabrielli, a eccezione di una rielaborazione di “Berceuse pour rêver” di Anne Sylvestre e una manipolazione di “Tele-dramma” di Gianni Rodari, due dei riferimenti principali di Enrico

A partire dal dicembre 2021 quelle canzoni, nate per giocare con i suoi figli Agata e Martino durante il covid, sono diventate “Le Canzonine” vere e proprie, registrate negli studi Fonoprint di Bologna da Giacomo Fiorenza insieme a Valerio “Pecori Greg” Canè al basso, Alessandro Trabace al violino e Marco Santoro al fagotto. A loro si sono aggiunti Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Alessandro Grazian alle corde, Fabio Rondanini alla batteria.



Saranno sul palco con ENRICO GABRiELLI (voce e tastiera)

ALESSANDRO TRABACE (violino)

ALESSANDRO GRAZIAN (chitarra)

ROBERTO DELL'ERA (basso)

FABIO RONDANINI (batteria)



il concerto è in PIAZZA MARTIRI SANT'AGATA BOLOGNESE

INGRESSO GRATUITO